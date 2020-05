Dopo l’aggressione e l’uccisione di un afroamericano da parte di un agente della polizia nella città di Minneapolis, la popolazione è scesa in strada a protestare. Danni alle caserme e alle volanti della polizia, fumogeni e urla. intanto arrivano commenti sull’accaduto sia dalla sfera sportiva, come nel caso del cestista Nba LeBron James, sia dalla sfera politica: Joe Biden chiede una indagine federale. I social di tutto il mondo si sono espressi con sdegno in merito alla vicenda, come si evince dalla gallery. ​L'uomo, George Floyd, di circa quarant'anni, è morto poco dopo in quella che, con burocratico linguaggio, un portavoce della polizia ha definito un "incidente medico".