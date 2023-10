In un'intervista rilasciata ai microfoni della Gazzetta dello Sport, il tecnico della nazionale statunitense Gregg Berhalter ha speso parole al miele nei confronti dell'esterno offensivo del Milan Christian Pulisic.



LE PAROLE - "E’ molto felice al Milan, ma non solo lui. Anche Musah, Weah e McKennie mi hanno detto di trovarsi bene in Italia. Pulisic negli Stati Uniti è una star, in Premier si è confrontato con un gran campionato e con il Chelsea ha vinto la Champions League. Al Milan e con Pioli ha ritrovato la fiducia per arrivare al top. Il suo talento non si discute e nemmeno dal punto di vista tattico e caratteriale. Possiede fantasia e tecnica. Difende, attacca, dribbla: è un top player e in Italia si completerà. Non so quanti gol realizzerà, però sono sicuro che aiuterà il Milan a conquistare un trofeo".