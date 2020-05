Negli Stati Uniti la tensione è ai massimi livelli per le violenze che si sono scatenate nelle principali città dopo l'uccisione a Minneapolis del cittadino afro-americano George Floyd da parte dell'agente di polizia Derek Chauvin, che è stato arrestato e incriminato. Dopo i violenti scontri di ieri, con la morte di un ragazzo di 19 anni a Detroit, il governo federale ha imposto il coprifuoco in 25 metropoli.



Tra le situazioni più calde c'è quella di Washington (foto Ansa), dove la Guardia nazionale è stata schierata a protezione della Casa Bianca e dove ci sono stati violenti tafferugli con i manifestanti che protestano contro Donald Trump. "Non permetterò a una folla arrabbiata di dominare, sono determinato a proteggere la democrazia e lo Stato di diritto", ha dichiarato ieri da Cape Canaveral il presidente, presente per assistere al lancio di Space X. A Jacksonville, in Florida, un agente di polizia è stato pugnalato al collo, secondo quanto riferito dallo sceriffo alla Cnn. A New York invece, i dimostranti hanno occupato strade, bloccato il traffico, preso di mira le auto della polizia con graffiti e marciato da Harlem a Brooklyn, dal Queens alla Trump Tower a Manhattan.



L'ultimo bilancio riportato dalle forze dell'ordine è di 1.400 persone arrestate in 17 città degli Stati Uniti. Più di un terzo degli arresti, 533, è arrivato da Los Angeles venerdì. Il sindaco della seconda città più grande della nazione ha imposto un coprifuoco fino alle 5,30 di domenica.