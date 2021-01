Era uno dei volti più popolari della televisione americana, creatore e conduttore dal 1985 al 2010 di una trasmissione divenuta iconica come il "Larry King Live". All'età di 87 anni, in seguito alle complicazioni causate dal Covid-19 se n'è andato il celebre giornalista statunitense Larry King.



King era ricoverato da settimane al Cedars-Sinai Medical Centre di Los Angeles e soffriva da tempo di diabete. In passato, era stato vittime anche di seri problemi cardiaci, mentre nel 2017 era stato operato per un tumore ai polmoni.