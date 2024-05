USA, i pre-convocati verso la Copa America: quattro 'italiani'

Glisi preparano alla. Il Team USA parteciperà alla competizione partendo dal gruppo C, quello che vede la presenza di Uruguay, Panama e Bolivia.Prima, però, due amichevoli di lusso per prepararsi all'impegno, contro(8 giugno) e(12 giugno). E in vista di questi due test, il commissario tecnicoha diramato l'elenco dei convocati, che con ogni probabilità comporranno poi il gruppo per la Copa America.- Nell'elenco trovano spazio anche quattro giocatori che militano in Serie A: due nella, Westone Timothy, e due nel, Yunuse Christian

The roster to start a busy summer stateside, presented by @MarriottBonvoy



: Ethan Horvath, Sean Johnson, Matt Turner.: Cameron Carter-Vickers, Kristoffer Lund Hansen, Mark McKenzie, Shaq Moore, Tim Ream, Chris Richards, Antonee Robinson, Miles Robinson, Joe Scally.: Tyler Adams, Johnny Cardoso, Luca de la Torre, Weston McKennie, Yunus Musah, Gio Reyna, Malik Tillman, Timmy Tillman.: Brenden Aaronson, Folarin Balogun, Ricardo Pepi, Christian Pulisic, Josh Sargent, Tim Weah, Haji Wright.