Scavando nel passato del ct degli Stati Unitiè emerso un brutto episodio di cronaca nel quale è coinvolto da vicino. In passato, e durante il Mondiale la vicenda è arrivata anche ai dirigenti della federazione.- Ricostruiamo: secondo quanto raccontato da ESPN, Claudio Reyna, ex capitano della nazionale e padre di Giovanni - attaccante del Borussia Dortmund -. Lo stesso giorno, l'allenatore aveva annunciato che un giocatore ha rischiato di lasciare il Mondiale per non aver soddisfatto le aspettative dentro e fuori dal campo. In molti hanno pensato si riferisse a Reyna, che il giorno successivo ha confermato i sospetti con un post sui social.- Così, alla fine, Berhalter è uscito allo scoperto e in un comunicato congiunto con la moglie ha raccontato: "Durante il MondialeCredo fosse un apparente tentativo di sfruttare una vicenda personale di molto tempo fa per farmi allontanare dalla panchina della nazionale. Nell'autunno del 1991 avevo appena compiuto 18 anni ed ero una matricola al college quando ho incontrato Rosalind. Una notte, mentre bevevamo in un bar,". Si sono lasciati per sette mesi e poi sono tornati insieme, oggi festeggiano il 25° anno di matrimonio e hanno quattro figli., come confermato in una nota ufficiale: "Dopo aver appreso dell'accusa mossa contro il capo allenatore della squadra nazionale maschile degli Stati Uniti Gregg Berhalter l'11 dicembre 2022, US Soccer ha immediatamente assunto Alston & Bird LLP per condurre un'indagine indipendente sulla questione". Il contratto di Berhalter è scaduto lo scorso 31 dicembre ma gli sviluppi di questa vicenda rischiano di macchiare in maniera irrimediabile la sua reputazione. Come la sua rIl timore, paventato da ESPN, è che dietro a questa situazione piuttosto scomoda e spiacevole si nascondano tensioni e gelosie per il trattamento riservato a Reina jr, che rischiano di avere conseguenze esplosive sul futuro della nazionale a stelle e strisce.