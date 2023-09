Questo articolo non è frutto della redazione di Calciomercato.com, ma è scritto da uno studente del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Università La Sapienza di Roma, e rientra nella convenzione che Calciomercato.com ha siglato con l'ateneo romano, nello spirito di valorizzazione dei prodotti degli studenti e di facilitazione del loro ingresso nel mondo del lavoro.

o, ha lanciatoper mostrare al pubblico tuttee anche le risposte a domande comuni riguardo questi fenomeni, oltre a link e rapporti ufficiali, trascrizioni, comunicati stampa e altre risorse.Il sito, oltre al personale militare o di altre agenzie del governo, sarà aperto anche agli utenti civili, che però non potranno rendersi protagonisti attivi pubblicando loro segnalazioni.Il sito diventerà a tutti gli effetti la pagina ufficiale per le relazioni pubbliche dell’All-domain Anomaly Resolution Office (Aaro), che attualmente rappresenta l’ufficio del Pentagono incaricato di provare a far luce sul materiale e sui documenti relativi ad avvistamenti di presunti Ufo. Il sito è ancora in costruzione e non si hanno ancora notizie ufficiali relative alla sua nascita., che verranno man mano declassificati e approvati per la pubblicazione.Al dipartimento spiegano: "Quest’autunno, in linea con la sezione 1673 del National Defense Authorization Act per l’anno fiscale 2023, l’AARO lanceràper consentire agli attuali e agli ex dipendenti del governo degli Stati Uniti, ai membri del servizio o agli appaltatori che sono direttamente a conoscenza di programmi o attività del governo degli Stati Uniti di contattare direttamente l’AARO per fare una segnalazione". E ancora: "Il dipartimento sta effettuando le verifiche finali per garantire che il meccanismo di segnalazione sia conforme al Privacy Act del 1974, al Whistleblower Protections Enhancement Act del 2012, al Federal Employee Antidiscrimination and Retaliation Act del 2002 (No FEAR Act) e al Paperwork Reduction Act del 1995. Nel frattempo, gli attuali membri del servizio americano, i dipendenti del governo degli Stati Uniti e gli aviatori civili sono incoraggiati a continuare a utilizzare i meccanismi di segnalazione esistenti a loro disposizione attraverso le loro organizzazioni.