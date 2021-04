La schiera di giovani sportivi europei desiderosi di trasferirsi negli Stati Uniti per proseguire la propria carriera agonistica e didattica è sempre più numerosa. Ma le difficoltà che incontrano nel realizzare il proprio obiettivo non sono poche.Presto tuttavia i loro desideri avranno un prezioso alleato.agenzia di promozione e valorizzazione di calciatori e sportivi professionisti con sede in Florida ma con l’anima italiana,Uno strumento innovativo che sfruttando le potenzialità della rete scavalcherà gli ostacoli geografici tra il nuovo ed il vecchio continente, evitando ai giovani e ambiziosi talenti di fare viaggi a vuoto attraverso l’Oceano per inseguire il proprio obiettivo: “Ad oggia studiare - spiega il player agent Alessio Sundas, inventore dell’applicazione -che non tutti ovviamente possono permettersi di compiere., permettendo ai college americani di puntare sui talenti europei, asiatici ed africani a distanza ma a colpo sicuro”.La nuova applicazione, a breve disponibile sul sito dell’AGSM, sarà di fatto un vero e proprio database contenente tutti i dati atletici e agonistici dello sportivo in questione, video e statistiche comprese: “- prosegue Sundas -Ovviamente l’applicazione verrà di volta in volta aggiornata in modo che anche i club d’Europa possano successivamente visualizzare i dati e i progressi del giocatore in questione, andando ad individuare il profilo richiesto con una precisione pressoché scientifica”.