Il Nuovo Mondo del calcio parte da Boca Raton.

E’ in questa celebre località turistica della Florida che l’AGSM, acronimo di American Group Sport Management un’azienda con un’anima profondamente italiana, sta provando a rivoluzionare il soccer a stelle e strisce. Una disciplina da anni in costante ascesa ma che ancora patisce grandissime lacune strutturali rispetto a quanto predicato dall’altra parte dell’Atlantico. Soprattutto a livello di formazione e valorizzazione dei suoi praticanti.



Fino ad oggi in tutti gli Stati Uniti, a differenza di quanto avviene per altre discipline quali basket e soprattutto football, non esiste una sola accademia in grado di sfornare e plasmare i talenti calcistici di domani. O meglio non esisteva, visto che da qualche mese in questo angolo di paradiso affacciato sulle Bahamas ha visto la luce la prima scuola calcio professionale degli States: la Miami Magic Football Club. Un’accademia a tutto tondo, il cui scopo principe è appunto quello di formare prima dal punto di vista tecnico e valorizzare poi da quello mediatico una nuova generazione di calciatori. Campioni di prima grandezza, in grado di far diventare gli Usa una superpotenza anche nello sport più amato e diffuso al mondo.



Un progetto che segue pedissequamente quanto avviene da tempo in diversi paesi europei ma che qui, finora, nessuno aveva mai provato ad esportare. Proprio questo trattamento minoritario riservato al soccer, che finisce per penalizzare lo sviluppo della disciplina e dei suoi praticanti, ha indotto la AGSM a creare una complessa e moderna struttura in grado di equiparare per formazione e valorizzazione i calciatori agli atleti degli sport più amati dagli statunitensi. Un progetto ambizioso e complesso che avvalendosi delle più moderne metodologie promette di far fare un salto di qualità definitivo al pallone a ‘stelle e strisce’ applicando ad esso tecniche di allenamento e di valorizzazione dell’atleta del tutto aliene a queste latitudini.



Il Miami Magic FC, nome che si richiama chiaramente alla mitica franchigia di basket della metropoli floridiana, rappresenta nelle intenzioni dei suoi ideatori soltanto la prima pietra di una struttura che prevede in breve tempo di allargarsi in altri stati della federazione in modo da coprire l’intero territorio statunitense.