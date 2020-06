Michael Flor di Seattle è stato ricoverato per il coronavirus per 60 giorni. E' guarito ma ha ricevuto una parcella medica di un milione di euro, 1.222.501 dollari. "Mi sento in colpa per essere sopravvissuto". Come scrive Repubblica.it Flor ha un'assicurazione e dovrà pagare solo una parte del salatissimo conto o, probabilmente, non dovrà pagare nulla grazie a una speciale normativa varata per i pazienti Covid. Il costo di ogni giornata in terapia intensiva in isolamento è di 9.736 dollari per un totale, considerati i 42 giorni di degenza in rianimazione, di 408.912 dollari. Flor è stato sottoposto a ventilazione meccanica per 29 giorni per un costo complessivo di 82.215 dollari, cioè 2.835 dollari al giorno. Per i due giorni in cui gli organi interni erano quasi collassati e i medici hanno fatto l'impossibile per salvarlo la parcella ammonta a 100.000 dollari. Più tutto il resto: farmaci, riabilitazione, terapie varie.