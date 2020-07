Dopo essersi battuto contro l’uso della mascherina, il presidente americano Donalddurante il consueto briefing sul Covid-19 ha cambiato opinione: “Nel corso del discorso non ha tardato a scaricare la responsabilità sugli scienziati. Per molto tempo ci hanno detto che non serviva" continua, "ora hanno cambiato idea", difendendo la sua linea di gestione della pandemia e sostenendo che sono stati eseguiti 50 milioni di tamponi, “di gran lunga il numero più alto nel mondo” afferma. Nel discorso si riconosce una frase chiave di Anthony Fauci, il virologo di riferimento: “La situazione è destinata a peggiorare, prima di migliorare”.. Lo riporta il New York Times, un numero elevato ma decisamente inferiore al record di 2.752 morti in 24 ore registrato il 15 aprile. In totale sono quasi 4 milioni le persone risultate positive dall’inizio dell’epidemia in Usa, e 15 milioni di casi nel mondo. Nel mentre, la California supera 400mila contagi e si appresta a scavalcare lo Stato di New York, finora il più colpito negli States.L’appello del tycoon rivolto soprattutto ai giovani: “Imploriamo gli americani di non affollarsi nei bar e nei ristoranti”. Questo perché c’è un preoccupante aumento dei casi nel Sud degli Stati Uniti dove gli ospedali sono vicini alla saturazione. Questo dato è stato accennato anche da Trump che in giornata via Twitter ha postato una sua foto in bianco e nero che lo ritrae con la mascherina, commentando: “”. È di oggi la notizia che l’amministrazione Trump si è impegnata per l'acquisto di 100 milioni di dosi di un vaccino della azienda tedesca BioNTech e dal gruppo Usa Pfizer, che sarà distribuito gratuitamente ai cittadini statunitensi.