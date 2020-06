La stampa USA ha iniziato a sbilanciarsi sempre più: esiste la forte possibilità che l'attuale presidente, Donald Trump non sia più il candidato alla presidenza del partito Repubblicano alle prossime elezioni. I sondaggi sono infatti in netto calo e secondo la Fox, e i rumors attorno ai suoi consiglieri, se non presenterà un programma convincente andrà incontro a una sconfitta netta contro Joe Biden.