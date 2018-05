Michele Uva, direttore generale della FIGC, ha parlato a Tutti convocati della situazione del Milan: "Non sono preoccupato per la situazione del Milan, perchè il suo staff dirigenziale conosce bene i regolamenti, sia italiani che europei. Il Milan fuori dalle coppe sarebbe un danno per il sistema? Sì, però il processo UEFA è indipendente, non passa dalla Federazione. Ne approfitto per ricordarlo, perchè sento molti che si chiedono perchè la FIGC non aiuti il Milan. Il processo di Financial Fair Play è diretto tra il club e la UEFA, a differenza delle licenze UEFA e nazionali, che passano attraverso la Federazione, che fa da filtro. Essendo diretto, la Federazione non conosce le carte e non può fare nulla".