Una brutta pagina del derby della Mole. Laha battuto 2-0 ilall'grazie alle reti di Weah e Yildiz, regalando una bella serata ai tifosi bianconeri. Tuttavia, purtroppo, non è stato così per tutti: come riporta IlBianconero.com, alcuni tifosi, che hanno visto il match nel settore adiacente a quello occupato dai tifosi del Toro, hanno segnalato di aver ricevuto lanci di oggetti dai tifosi ospiti. Tra questi, ci sarebbero stati lanci di mozziconi di sigarette, urina e birra. Oltre a questo, alcune foto riportate dai social mostrano i bagni dello stadio gravemente danneggiati, oltre ai seggiolini staccati e lanciati in campo a fine partita.

Seggiolini staccati e lanciati in campo a fine partita, bagni distrutti: solo alcune immagini dei danni causati nel settore ospiti dell’Allianz Stadium durante il derby della Mole. #JuveToro pic.twitter.com/4yYiPltWbl — Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese) November 10, 2024

La partita è finita in campo ma sugli spalti si è verificato un episodio senza dubbio negativo, per usare un eufemismo. Oltre a