Ange Postecoglou, nuovo tecnico del Tottenham, ha parlato anche del futuro di Tanguy Ndombele, tornato dopo il prestito al Napoli: "Sta bene. Ha lavorato duramente in allenamento come tutti perché non hanno scelta! Prendo le cose come le vedo. Ha fatto parte della squadra vincente in Serie A la scorsa stagione e ora sta lavorando bene. In questo contesto, sono felice di averlo qui e che faccia parte del gruppo. Cosa voglia dire questo a lungo termine lo vedremo: magari lui non varrà far parte di tutto questo".