Il Presidente #Mattarella essendo in corso a Roma la campagna di vaccinazione per coloro che sono nati negli anni 1941 e precedenti, si è sottoposto questa mattina alla #vaccinazione #anticovid nell’Istituto Spallanzani pic.twitter.com/7ZR6duWdL7 — Quirinale (@Quirinale) March 9, 2021

Poco più di 30 milioni con una sola dose, e quindi protetti anche se in modo parziale. Queste le linee guida:categoria già definita da una tabella del programma elaborato dal governo precedente. E che prevede quattordici voci tra le quali i malati oncologici, gli immunodepressi, i disabili, i gravemente obesi., che ieri ha avuto l’annunciato via libera anche per le persone con più di 65 anni ma in buona saluteil vaccino della Johnson & Johnson, che entro questa settimana dovrebbe essere autorizzato nell’Unione Europea e quindi in Italia,Non ci sono ancora previsioni riguardo al russo Sputnik, non ancora autorizzato, come anche i vaccini cinesi.. L’ufficio del commissario all’emergenza Francesco Paolo Figliuolo, che sta per essere rafforzato con 150 persone della Difesa, lavora per allargare la rete insieme alla Protezione civile. Al momento sono 142 i nuclei vaccinali mobili, che dovranno raggiungere i centri isolati. Ma si punta ad arrivare a 200.utilizzando per le piccole aziende gli ambulatori dell’Inail.