​La terza dose del vaccino anti-Covid servirà. A confermarlo sono stati sia il presidente del Consiglio superiore di sanità (Css), Franco Locatelli, che è anche il coordinatore del Comitato tecnico scientifico (Cts) del Governo, e sia Silvio Brusaferro, il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss).



Locatelli, nel suo intervento in audizione presso la 12esima Commissione Igiene e Sanità del Senato sulle modalità di somministrazione dei vaccini anti-Covid a mRna ha infatti dichiarato: "Una terza dose di vaccino contro il Covid è assolutamente ragionevole che debba esser fatta, anche se ancora non è stimabile quando dovrà essere raccomandata la somministrazione, probabilmente a una distanza dai dieci mesi in su“.



Brusaferro, invece, ha affidato le sue parole a Il Messaggero: "​La situazione è in costante miglioramento, la combinazione delle misure di distanziamento sociale con la progressiva crescita della vaccinazione ci ha dato questo risultato. Dobbiamo monitorare le varianti. E sarà molto probabile un booster, una terza dose dei vaccini".