Europa, dopo il primo anno di Covid 11% dei giovani tra i 15 e i 24 anni di età non lavora, non cerca lavoro, non studia. Italia: la percentuale è quasi doppia. Il 20% dei giovani italiani tra i 15 e i 24 anni non lavora, non cerca un lavoro, non studia. Ovunque il danno socioeconomico della pandemia ha alzato queste percentuali che però erano già prima e da molti anni elevate in alcuni paesi, particolarmente l'Italia. Manca il lavoro ovviamente e la pandemia ha colpito soprattutto il lavoro precario e non qualificato. Ma mancano e non da oggi in Italia la formazione, la scolarizzazione, le competenze, la capacità per il lavoro che c'è e per quello che ci potrebbe essere. Se e quando questo lavoro dovesse arrivare, non sarebbero in pochi i giovani italiani non in grado di farlo. La prima parte della verità, il non c'è lavoro, ci trova tutti concordi nell'affermarlo dolenti e giustamente rivendicativi. La seconda, il non avere preparazione e competenze, spesso e volentieri omettiamo di ricordarla e affrontarla. Speriamo che il lavoro non se ne accorga?Pigola spesso e volentieri il "territorio", cioè la fittissima rete che la società civile tende a pescare soldi pubblici. Fine anno è il tempo del passo dei milioni. E anche delle centinaia e decine di migliaia di euro. Non si butta nulla del pescato. Anche quest'anno tra Legge di Bilancio e Decreto Milleproroghe, pesci e pescetti oltre ovviamente ai pescioni nelle reti. Un po' di soldi per gli 800 anni del primo presepe. E non vuoi celebrare? Un po' di soldi per la formazione turistica esperenziale, qualunque cosa sia. E per i master in medicina termale, e per l'osservatorio nazionale patrimonio immateriale. E per il bonus chef, per i cori e le bande musicali, per la promozione turistica attraverso eventi sportivi...Pesci utili e inutili alla gran rinfusa nella rete. Ma tutti commestibili. E' anche così che diamo risposta. Niente lavoro? Però un sussidio, una mancia, un finanziamento se guardi bene lo trovi e ti siedi anche tu, non a tavola, però uno sgabellino al buffet del denaro pubblico...Seconda ondata dell'epidemia in Italia peggio della prima. Più contagi, più malati, più morti. C'è una coincidenza. Il tempo dell'Italia non si ferma, il tempo dell'esitazione nel chiudere e fermare, alla prima ondata è durato due settimane, dal 23 febbraio al 9 marzo. Il tempo dell'Italia non si ferma, il tempo dell'esitare, rimandare, tardare, alla seconda ondata è durato invece due mesi. Solo una coincidenza tra forza della prima e seconda ondata e lentezza nelle decisioni o è sempre Alzano Lombardo? Per i molti, i quasi tutti che lo avessero dimenticato, il Cts informava tutti che l'epidemia era in risalita. Ricordate quando? Era ferragosto.Vaccinarsi, speriamo non sia all'italiana. Per ora qualche indizio lo fa temere. Già settanta ospedali sui 294 che dovranno far da centri vaccinali lamentano che non hanno il frigorifero per le fiale. Magari procurarselo potrebbe essere ottima iniziativa da accompagnare al lamento. Ma il meglio, il meglio del vaccinarsi all'italiana lo si legge su La Stampa. Qui nella miglior tradizione del peggior sindacalismo si legge del lamento dei medici. Dicono di esser pochi. Sarà vero, è anche vero. Mai sentito però in Italia qualcuno dire siamo sufficienti. Poi altro lamento: non sappiamo preparare le dosi. In effetti le fiale vanno scongelate, capovolte, diluite con precisione e le dosi vanno estratte dalla fiala con siringhe di precisione. Magari imparare a farlo? Più o meno ci deve volere lo stesso tempo di elaborare un lamento ed esporlo alla stampa. Un corso di formazione, finanziato con i soldi del Recovery. Appena ottenuto quello. vedrete che vaccineranno alla perfezione.