Repubblica svela l'esito dell'incontro in video-conferenza, avvenuto lo scorso 29 ottobre, tra il Ministro della Salute Roberto Speranza e massimi rappresentanti della Pfizer, che ieri ha annunciato di aver un vaccino la cui efficacia contro il Covid è al 90%. La previsione - si legge - è che l’Agenzia europea possa vagliare l’ultima fase della sperimentazione e approvare il farmaco tra la fine di dicembre e la prima metà di gennaio.— questa la previsione, giorno più, giorno meno —L’esercito collaborerà al trasporto dei materiali e alla pianificazione della logistica. Per completare questa prima fase — a cui lavora, riservatamente, una commissione istituita presso il ministero della Salute — occorreranno «alcune settimane».Il contratto per la fornitura è europeo. Speranza, assieme al ministro tedesco della Salute, è intenzionato a chiudere il patto di distribuzione tra gli Stati membri entro venerdì.. Come organizzare la più grande operazione di vaccinazione su larga scala della storia dell’umanità è oggetto del lavoro della commissione istituita al ministero.