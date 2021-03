Il vaccino monodose Janssen, di Johnson & Johnson, che non necessita di richiamo, arriverà in Italia. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio regionale della Liguria, Gianmarco Medusei, con un post su Facebook: "Il Commissario Figliuolo mi ha confermato che i vaccini Johnson & Jonhson arriveranno in Italia dal 16 aprile. Ce lo auguriamo, oltre alla vaccinazione che è prevenzione, auspico anche una maggiore produzione di anticorpi monoclonali, che si stanno dimostrando particolarmente efficaci anche sulle varianti. Inutile negare che ci siano ancora tante problematiche, ma bisogna accelerare per poter ripartire".