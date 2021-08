Gentile Procuratore,mio figlio ha 16 anni e gioca in una squadra professionistica. Il mio intervento nella sua rubrica ha più il sapore dello sfogo che quello di ricevere una risposta in merito, ma ci provo ugualmente. Circola voce che ai giovani calciatori sarà imposto l'obbligo vaccinale contro il Covid per affrontare il prossimo campionato. E' davvero così? E se mi rifiutassi cosa accadrebbe a mio figlio? Finirebbe in tribuna tutto l'anno (anzi forse neanche allo stadio lo farebbero entrare per via dei posti contingentati!)? Lorenzo, padre infuriato di Romae, in effetti, una risposta ai suoi quesiti non è facile poterla offrire. Al momento si stanno solo avanzando delle proposte e la più accreditata sembrerebbe essere quella del, dai professionisti ai dilettanti. Cosa accadrà davvero ancora non si sa, soprattutto circa l'obbligatorietà o meno del vaccino per i giovani calciatori.che disputano le competizioni professionistiche e di Serie A femminile.in quanto il Green pass si può ottenere non solo con il vaccino, ma anche attraverso l'attestato di guarigione da Covid 19 o il tampone entro 48 ore.Ma ora passo la palla agli utenti di: sarebbe giusto imporre l'obbligo vaccinale ai giovani calciatori ancora minorenni?