Queste, secondo quanto scrive oggi il Corriere dello Sport, è il messaggio che Aurelio De Laurentiis ha fatto arrivare a Rudi Garcia, cheLa tempesta sembra essere passata, ma è troppo presto per capire se tornerà il sereno. Il numero uno degli Azzurri ieri si è intrattenuto a Castelvolturno per poco più di sei ore e oggi è tornato a fare visita alla squadra. Un segnale forte e chiaro, la società è presente, solo con il lavoro e l'aiuto di tutti si può uscire dalle sabbie mobili di queste settimane.Garcia resta, ma c'è un ultimatum. Anche se non dichiarato.. In campionato ripartirà da Verona, sabato 21 ottobre alle 15, per poi affrontare Milan, Salernitana ed Empoli, in Champions League se la vedrà due volte con l'Union Berlino di Bonucci. Garcia non può sbagliare, deve ottenere risultati e dimostrare di avere in pugno il gruppo. Altrimenti sarà messo alla porta.Conte, che nei giorni scorsi("la volontà è quella di continuare a stare fermo e godermi la Famiglia" ha scritto su Instagram) resta in cima alla lista dei desideri, così come, ex Udinese e Marsiglia, va considerata un'alternativa. Dopo una settimana di riunioni e riflessioni, De Laurentiis è andato all-in: ha rinnovato la stima a Garcia, con la speranza (più che con la convinzione) di svoltare. Di rivedere una squadra in fiducia e vincente.