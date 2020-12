Il direttore sportivo del Torino Davide Vagnati ha parlato a Sky Sport a pochi minuti dal match contro la Roma: "I tanti cambi di formazione? Si parla spesso di gruppo, che nelle difficoltà deve uscire. Abbiamo fatto molte partite, quindi devono essere tutti pronti. Oggi il mister ha fatto queste scelte. Speriamo che i ragazzi, che si impegnano molto in settimana, ci diano soddisfazioni".



Su Giampaolo: "Sono convinto che ne usciremo insieme a lui. Il confronto con Marco è quotidiano, ho una grande stima nei suoi confronti, e credo sia reciproca: lo ritengo un grande uomo e un grande conoscitore di calcio".



Su Sirigu: "Non sta succedendo niente, è una scelta tecnica dell'allenatore, che questa sera ha deciso di far giocare Milinkovic-Savic, che è un giocatore che ha grande potenziale. Non voglio soffermarmi troppo su di lui, altrimenti sembra un caso che non è. Tiene molto al Torino. Al di là degli interpreti, chi resta deve avere voglia di rimanere".