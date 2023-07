Davide Vagnati nel pomeriggio ha raggiunto il ritiro di Pinzolo, dove il Torino si sta allenando da inizio settimana. Il dt ha fatto il punto del mercato in conferenza stampa.Su Ricci: "La situazione di Ricci è molto semplice. Samuele è normale che sia attenzionato da club importanti, è un ragazzo top, è giovane ed è entrato nel giro della Nazionale. Per fortuna non abbiamo bisogno di vendere per forza i giocatori, valutiamo tutte le cose insieme anche al ragazzo, valutiamo tutto ma l'obiettivo è fare una squadra importante. Ricci è un giocatore importante del Torino di adesso e mi auguro del domani. Poi nel calcio può succedere di tutto, Tonali è andato via dal Milan... Se lui ci ha chiesto di andare? E' un ragazzo serio, sarebbe un controsenso. Questo è un discorso generale, vale anche per Schuurs. Cerchiamo di fare le cose migliori possibile in base alle esigenze che ci sono e le opportunità del mercato. Bellanova era un'opportunità da prendere in considerazione e l'abbiamo fatto".Si può dire che andrà via un solo big? "No, perché magari non andrà via nessuno. Non abbiamo esigenze di dare via qualcuno. Non abbiamo esigenza di dare via Ricci, Samuele è forte. Vorrei vederlo al fianco di Ilic quest'anno. L'anno scorso sono andati via vari giocatori? Ma è un altro discorso, questa è una storia diverso. Dopo un anno come l'ultimo siamo attenzionati di più anche sul mercato. Noi non abbiamo bisogno di vendere nessuno, se ci saranno offerte clamorose le valuteremo.Sul futuro di: "Cercheremo di parlare con il ragazzo per trovare un accordo per allungare il contratto".Sui centrocampisti: "ha caratteristiche diverse dagli altri, abbiamo cercato di andare incontro alle esigenze del nostro allenatore. Ci sono poi. Per, che è un ragazzo giovane, cerchiamo una soluzione in prestito".Su: "? Stiamo valutando, più ne parliamo peggio è. E' una cosa che si può fare domani così come potrebbe non farsi mai. Meglio non parlarne molto.interessa anche lui, lo apprezziamo tanto ma non possiamo prendere tutti. Vediamo"."Stiamo valutando un trequartista che ne abbiano persi due, poi è tornato Verdi e vediamo cosa succede. Poi abbiamo perso due esterni e anche lì stiamo valutando".Sul futuro di Doig: "Se facciamo le cose è perché siamo tutti convinti di farle, il problema del Torino non è non riuscire a prendere. Ci vuole calma, poi magari fra 20 giorni riusciamo a prendere un giocatore importante. Se facciamo un'operazione è perché siamo tutti convinti, se non le facciamo è perché non lo siamo".Su Singo: "è un ragazzo giovane, c'è qualche squadra interessata a lui. Stiamo valutando cosa è meglio per tutti. Stephane è un bravissimo ragazzo, merita grande rispetto e vediamo cosa succederà".Sul rinnovo di: "Adesso no perché c'è il mercato, il mister è impegnato anche lui con due allenamenti al giorno e noi a non dormire di notte. Ma c'è sicuramente una grandissima stima per Juric e tutto lo staff, ci sarà sicuramente tempo".