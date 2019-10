Anche quest’anno l’iniziativa letteraria, che consente la, ha suscitato grande interesse da parte dei nostri lettori. Abbiamo raccolto ventitré candidati che si sono sfidati nella: ognuno di loro ha scritto un articolo partendo dal tema comune “Conte, Sarri, Ancelotti, Gasperini, Fonseca e gli altri mister: modi diversi di far rendere al meglio la rosa a disposizione. Raccontaci qual è il tuo prototipo di allenatore e quali sono le sue caratteristiche più importanti.”Come da regolamento,, hanno postato l'articolo nella nostracon l'hashtagLa tematica proposta dalla Redazione ha attirato l'attenzione ed ha fatto emergere diverse linee di pensiero, tutte ben argomentate, riguardoAlcuni sostengono che non esista il mister modello e ne hanno immaginato i tratti distintivi, altri ritengono ci siano parametri oggettivi per la valutazione come le vittorie conseguite e il curriculum vitae.Tanti partecipanti hanno individuato in Sarri e Fonseca i nuovi fautori del bel gioco, Conte risulta molto apprezzato per le sue doti da motivatore, Ancelotti viene ritenuto un punto di riferimento per i suoi giocatori, senza dimenticare Gasperini, deus ex machina dell’Atalanta che con la sua intensità impressiona tutti.Negli elaborati vengono menzionati anche lo Special One Mourinho ed il vulcanico Klopp.Tra gli articoli più interessanti citiamo l'elaborato di) che vede protagonista: spiega perché il tecnico portoghese potrebbe essere l’allenatore rivelazione della Serie A, mostrandone analogie e differenze con gli altri mister:“Fonseca è giovane ma sembra possedere un insieme di caratteristiche di ognuno dei maestri di calcio citati in precedenza che se confermate lo avvicinerebbero molto alla figura di allenatore ideale".) propone il suo modello di allenatore in salsa gotico-tattica ispirandosi aldi Mary Shelley:"in realtà era stato concepito come Il moderno Prometeo e in questo mio tentativo di rifacimento in chiave tecnico/tattica cercherò di analizzare Il moderno Prototipo dell’allenatore perfetto".Per leggere tutti gli articoli basta mettere l'hashtag #vaialmastersport suPer coloro che hanno partecipato al primo turno,: infatti sono chiamati a scrivere une postarlo nella community aQuesta volta sarà messa alla prova la capacità di scrittura di un progetto relativo ad un evento sportivo (settore a cui è dedicato il Master).: “A giugno 2020 Roma ospiterà quattro partite dell'Europeo itinerante (compresa quella inaugurale). Immagina un evento sportivo in città che coinvolga tifosi e appassionati: descrivi il programma.”A presto e in bocca al lupo!