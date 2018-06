Jorge Valdano, ex allenatore e direttore generale del Real Madrid, ha parlato dalla Russia a Tuttosport soffermandosi anche sulla Juventus e sui suoi protagonisti. "La Juve può guardare al futuro con fiducia - le sue parole - è un club organizzato ed è andato più volte vicino al trionfo in Champions. Sul mercato si muove egregiamente, la guida tecnica è il top. Solo una cosa è mancata per festeggiare: la congiuntura astrale. Per vincere hai bisogno di fortuna. Gli ottimi giocatori ci sono - ha concluso -, a me Dybala piace, ha un futuro di qualità davanti a sé".