Intervistato dalla radio spagnola Onda Cero, Jorge Valdano ha parlato delle due nazionali a cui è più legato, Spagna e Argentina, e dei rispettivi uomini di spicco: "Sergio Ramos? Ha una freddezza nel tirare i rigori che non ho mai visto in vita mia. I portieri sanno che fa il cucchiaio, e lui lo fa lo stesso. Asensio? Ha bisogno di fiducia e Luis Enrique gliela sta dando. Ha un po' di timidezza data la giovane età, ma ha un talento superiore. Messi? Nell'Argentina non deve migliorare lui, deve migliorare chi gli sta intorno. Gli si continua a chiedere di tenere in piedi la squadra da solo: non mi pare la cosa più saggia attribuire al migliore del gruppo delle responsabilità che dovrebbero essere di tutto il gruppo."



L'ex dirigente del Real Madrid ha poi dato un parere sulla prospettiva della Superlega europea: "Penso sia inevitabile che delle squadre che maneggiano giri d'affari milionari finiscano per cedere alla tentazione di appropriarsi delle domeniche."