Il canale ufficiale dell'Atalanta fa sapere ai suoi tifosi che, a seguito della decisione dell'Uefa e delle Istituzioni spagnole di far disputare la gara di ritorno degli ottavi di Champions tra Valencia e Atalanta a porte chiuse per l'emergenza sanitaria del COVID-19, potranno seguire due diverse modalità di rimborso per i tagliandi del settore ospiti acquistati o tramite i canali ufficiali rappresentati dall’agenzia viaggi Ovet o attraverso il circuito vivaticket.





OVET- Per tutti i biglietti acquistati tramite Ovet, Travel Agency ufficiale Atalanta, è previsto il rimborso dell’intero pacchetto viaggio. Per le modalità di rimborso seguirà specifica comunicazione, nei prossimi giorni, direttamente dall’agenzia Ovet.



VIVATICKET- Per tutti i biglietti acquistati tramite il sito https://atalanta.vivaticket.it/, Vivaticket provvederà, nelle tempistiche necessarie ad effettuare l’operazione, a rimborsare l’importo speso tramite lo storno della transazione di acquisto.



IMPOSSIBILE ENTRARE- La Società ricorda infine che tutti i titoli acquistati e validi per assistere all’incontro indicato non daranno in nessun caso diritto ad accedere allo stadio Mestalla di Valencia.