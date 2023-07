. Dopo che nella mattinata di oggi, il centrocampista statunitense – in orbita Milan – era tornato ad allenarsi con i Murcielagos (aveva saltato la seduta d’allenamento di ieri), è notizia di questi ultimi minuti una nuova retromarcia da parte dell’americano., come riportato da Relevo. Per il classe 2002 è il secondo allenamento saltato su tre sessioni complessive. Il motivo? Dal ritiro in Svizzera, la società lascia trapelare, nuovamente, un riacutizzarsi del fastidio al ginocchio che l’aveva già lasciato in hotel per l’amichevole contro lo Spartak Trnava. Un nuovo episodio nella lunga telenovela per la trattativa con il Milan.