Michy Batshuayi non ha ancora trovato squadra, nonostante sia in uscita dal Valencia. Sono tante le squadre accostate a lui in questa sessione di mercato e se il Monaco sembrava averlo in pugno, c'è da registrare l'interesse sempre vivo dell'Everton alla ricerca di una punta e del Genoa che nelle ultime ora ha chiesto informazioni per il dopo Piatek.