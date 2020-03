In una situazione di singolare emergenza per l'Europa e il mondo intero, la Champions League non si ferma. Lo stop al calcio, ufficializzato nelle scorse ore dal decreto del Governo, non prevede la sospensione delle competizioni internazionali.. Per rendere definitivo il miracolo, serve però uscire indenni dal Mestalla. Un impianto che non sarà rovente: l'emergenza Coronavirus, infatti, ha obbligato anche la Spagna a chiudere le porte dei propri impianti. Un vantaggio per i bergamaschi, che per passare il turno devono vincere, pareggiare o perdere con massimo due gol di scarto, a meno che riesca a segnare due reti. Problemi nel riscaldamento per Gollini , al suo posto gioca Sportiello. Ancora out Zapata: Gasperini sceglie Ilicic unica punta, con Gomez e Pasalic a supporto.Le statistiche non sorridono agli spagnoli: Parejo e compagni, infatti, hanno vinto con un margine di tre o più gol solo una delle ultime 42 partite ufficiali. Nei 20 turni Uefa in cui il Valencia ha perso la gara in trasferta, invece, sono 10 le qualificazioni ottenute. Nerazzurri che vantano il miglior attacco della Serie A: a livello europeo, invece, il computo recita tre sole sconfitte nelle ultime dieci trasferte continentali. Ci si attende una partita ricca di gol: sedici delle ultime diciassette sfide dell'Atalanta hanno visto almeno tre reti. Prima sfida ufficiale per i bergamaschi al Mestalla: i sei precedenti delle italiane recitano cinque vittorie e un pareggio. Nelle sfide ad eliminazione diretta contro squadre italiane, invece, il bilancio del Valencia è di due qualificazioni e quattro eliminazioni.