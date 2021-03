10 marzo 2020, è passato già un anno. L'Atalanta è stata l'ultima squadra italiana a scendere in campo prima dello stop forzato a causa dell'emergenza coronavirus. Proprio un anno da quella sera a Valencia, in Champions League, in cui Josip Ilicic con un poker trascinò la Dea ai quarti di finale che poi divennero Final Eight. Prima del buio perché, come ricorda La Gazzetta dello Sport, il Covid ha poi colpito duramente il fantasista sloveno, ammaccandogli anche l’anima.



Un incubo vissuto da Bergamo, ma anche dal fuoriclasse col numero 72 sulle spalle, fragile e volatile come i suoi dribbling. In un momento in cui era chiacchierato dagli addetti ai lavori come 'candidato al Pallone d'Oro'. Poi, appunto, il black-out. E una lenta rinascita, ancora in corso.