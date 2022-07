Il Valencia di Peter Lim è nei guai, il trasferimento di Castillejo dal Milan ad oggi non può essere registrato. A darne conto è AS, che spiega come le stringenti regole iberiche sul Fair Play Finanziario blocchino il completamento dell'operazione relativa allo spagnolo.



A questo punto, o Lim aumenta le risorse del club, o la Liga allenta la morsa, tenendo conto che molti club hanno le stesse difficoltà, o i Pipistrelli si vedranno costretti a cedere alcuni dei giocatori migliori. E a Gattuso, questo, non andrebbe sicuramente a genio...