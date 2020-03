Albert Celades, allenatore del Valencia, parla a Movistar della decisione di giocare a porte chiuse la sfida contro l’Atalanta, ritorno degli ottavi di finale di Champions League: “Non chiediamo alcun trattamento preferenziale, ma è difficile per noi capire la decisione di giocare a porte chiuse quando ai nostri giorni assistiamo ad altri tipi di eventi, grandi folle. Non essere in grado di giocare domani a porte aperte per noi è un qualcosa difficile da capire. Per noi la cosa migliore sarebbe quella di giocare con i tifosi presenti, alla fine giochiamo per le persone. Non è solo una partita, è una partita speciale”.