Il Valencia dice addio a Socios come sponsor di maglia e sigla una nuova partnership con Cazoo. E’ stato infatti raggiunto un accordo pluriennale sulla base del quale la principale società di vendita di auto online in Europa diventerà partner del club spagnolo e sponsor di maglia a partire dall’inizio della prossima stagione.

Dal 1° luglio 2022, il nome di Cazoo sarà visibile sulla parte frontale delle maglie delle squadre maschili e femminili del Valencia, così come negli spazi dedicati al Camp de Mestalla, e con maggiore visibilità in tv nei giorni delle partite e su tutte le piattaforme digitali.