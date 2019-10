L'ex presidente del Valencia, Juan Soler è stato condannato a due anni di reclusione per il tentato rapimento del suo ex vicepresidente e per l'irruzione in casa sua. Soler, che ha guidato il Valencia tra il 2004 e il 2008, è stato dichiarato colpevole di aver complottato per rapire Vicente Soriano, che era il suo numero due e che in seguito è subentrato per un breve periodo alla presidenza. Anche due complici sono stati arrestati. Secondo la sentenza del tribunale pubblicata dai media spagnoli, Soler e i suoi complici hanno complottato di rapire Soriano nel momento in cui usciva da un bar nel centro di Valencia dove si recava ogni giorno, per spingerlo su un furgone e trasferirlo in un luogo sicuro dove lo avrebbero tenuto mentre rapinavano la casa. Ma il piano è andato storto perché una talpa ha avvertito la polizia che ha sventato l'azione criminale.