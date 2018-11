Kevin Gameiro, attaccante del Valencia, ha parlato della sfida di Champions League contro la Juventus ai canali ufficiali del club spagnolo: "Stiamo bene e siamo fiduciosi, proveremo a vincere in casa della Juve. Dobbiamo farlo per continuare a sperare nella qualificazione e dovremo dare tutto. Dovremo essere bravi in difesa, perché affrontiamo una squadra molto forte, e segnare almeno un gol. Poi vedremo cosa accadrà. Nelle ultime partite abbiamo dimostrato di stare bene, abbiamo segnato diversi gol e dobbiamo usare questa fiducia per segnare anche in casa della Juve. In questo momento è tra le squadre più forti del mondo, ma noi abbiamo tanta voglia di vincere".