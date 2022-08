Secondo quanto riportato da SuperDeportes sono 4 i rinforzi che Gennaro Gattuso vuole per il suo Valencia in questo finale di mercato. Piaccciono Cavani in attacco (occhio al Nizza), Arthur della Juve (anche Gagliardini dell'Inter nel mirino) a centrocampo e Bryan Gil sugli esterni. Infine continua la ricerca di un centrale low cost.