Valencia-Granada, chiesto il rinvio della sfida a causa dell'incendio: attesa per la decisione della Liga

Il passato giovedì, un terribile incendio ha distrutto un edificio in via Maestro Rodrigo a Valencia. Il fuoco è divampato rapidamente a causa del forte vento. Quattro le vittime, con cinque persone che sono al momento disperse. Una tragedia di proporzioni immani che ha destabilizzato la comunità valenciana. Una catastrofe. Immediata, per quanto possa essere marginale il ruolo del calcio in questo momento, la reazione da parte del Valencia che ha chiesto alla Liga di posticipare il proprio incontro di campionato, in programma domani contro il Granada.



IL COMUNICATO - “Dal Valencia CF siamo devastati dal terribile incendio di questo giovedì in Avenida Maestro Rodrigo nel quartiere Campanar, a Valencia, e vogliamo trasmettere le nostre più sentite condoglianze e il nostro affetto alle famiglie e agli amici delle vittime. Il Club è profondamente dispiaciuto per quanto accaduto, vuole inviare molta forza a tutte le vittime e ringraziare pubblicamente l'encomiabile lavoro dei servizi di emergenza. Questo venerdì, i giocatori e gli allenatori della prima squadra maschile, della prima squadra femminile e delle squadre della VCF Academy osserveranno un rispettoso minuto di silenzio all'inizio delle loro sessioni di allenamento in memoria delle vittime. Allo stesso modo, il Club ha elaborato la richiesta di rinvio della partita di questo sabato contro il Granada CF all'Estadio Nuevo Los Cármenes. In linea con i tre giorni di lutto dichiarati nella Comunità Valenciana, il Valencia CF lascerà le bandiere a mezz'asta nelle sue strutture e ha incluso una crêpe simbolica nei suoi avatar sui social network. Il Valencia CF si è messo a disposizione delle istituzioni e dei servizi di emergenza per aiutare in qualsiasi necessità”.



LA DECISIONE – Immediato il sostegno di tutti i club del campionato spagnolo, Granada in primis, con la decisione da parte della Liga che è al vaglio delle autorità competenti.