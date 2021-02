Secondo Todofichajes.com è una situazione complicata quella che il Valencia si troverà ad affrontare per Guedes. Il club, infatti, deve ancora pagare 20 milioni di euro al PSG per l'attaccante, che però intende mettere sul mercato: il suo valore, peraltro, è sceso a circa 15 milioni di euro, cifra di cui gli spagnoli non vogliono accontentarsi.