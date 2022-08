Gennaro Gattuso sogna Edinson Cavani. L'allenatore italiano si aspetta ancora qualche regalo dal Valencia in un calciomercato contraddistinto dalle solite ristrettezze economiche e dalla necessità di fare cassa prima di arrivare ai rinforzi necessari per aumentare la qualità della rosa. E il fiore all'occhiello di questi ultimi giorni di trattative potrebbe essere proprio il Matador, svincolatosi lo scorso 30 giugno dal Manchester United e ormai prossimo a dire sì al club spagnolo dopo aver valutato anche le offerte arrivate dall'Italia e, più recentemente, da Nizza e Villarreal.



LA CONFERMA - "Sono ottimista su Cavani, ci stiamo lavorando da 2-3 settimane. Abbiamo fatto tutto il possibile per arrivare a lui, sia nel caso che dovesse firmare con noi, sia nel caso in cui non riuscissimo a chiudere l'operazione", ha dichiarato Gattuso nella conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Atletico Madrid. Il Valencia ha collezionato 3 punti nelle prime due partite di Liga di questa stagione.