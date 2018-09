Inizia questa sera la Champions League di Valencia e Juventus che si sfideranno in un match ufficiale per la prima volta nella loro storia. Od oggi sono sette le squadre spagnole che i bianconeri hanno affrontato in match ufficiali nelle competizioni europee, il Valencia sarà l'ottava e la squadra di Allegri spera così di scrivere la storia due volte: giocando e vincendo alla prima in assoluto contro gli uomini di Marcelino.