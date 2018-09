Luciano Moggi, nel suo editoriale per Libero, commenta l’espulsione di Cristiano Ronaldo in Valencia-Juventus. “Se ci fosse il Var anche in Champions, probabilmente saremmo a commentare un successo ancora più largo della Juve sul Valencia", scrive l'ex dg bianconero: "In 10 contro 11, i bianconeri vincono 2-0 dimostrando qualità e carattere superiori: è questa la prerogativa della squadra di Allegri, che non ci sta a perdere. Mai. Abbiamo visto tutti come l’arbitro Brych abbia espulso immeritatamente Ronaldo su segnalazione del giudice di porta Fritz (che nel 2010, nella B tedesca, da arbitro convalidò un gol benché la palla, dopo aver preso la traversa, avesse sbattuto 130 cm fuori dalla porta): punito un fallo inesistente su Murillo, che dimostra quantomeno la sfortuna di questo arbitro quando trova una italiana".



"Nella scorsa semifinale d’andata Liverpool-Roma (5-2), Brych ha convalidato infatti il primo gol inglese nonostante un fallo in avvio di azione; e dopo non ha visto un netto fuorigioco sulla terza marcatura dei Reds. Mercoledì ha poi rasentato il ridicolo, soprattutto fischiando un rigore per inesistente fallo di Rugani (parado da Szczesny). Sarebbe meglio che la Uefa mandasse Brych a dirigere partite che non possono riguardare le nostre squadre…”.