Valencia-Juventus 0-2

Marcatori: 45' p.t. Pjanic rig., 5' s.t. Pjanic rig.

Valencia (4-4-2): Neto; Ruben Vezo (12' s.t. Cheryshev), Murillo, Paulista, Gayà; Soler, Parejo, Wass, Guedes (25' s.t. Santi Mina); Rodrigo, Batshuayi (25' s.t. Gameiro). A disp. Domenech, Diakhaby, Torres, Piccini. All. Marcelino

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira (23' p.t. Emre Can), Pjanic (22' s.t. Douglas Costa, 44' s.t. Rugani), Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Ronaldo. A disp. Perin, Benatia, Cuadrado, Dybala. All. Allegri

Arbitro: Brych (Germania)

Espulso: 29' p.t. Ronaldo (J)

Ammoniti: 44' p.t. Parejo (V), 4' s.t. Murllo (V), 9' s.t. Ruben Vezo (V), 14' s.t. Alex Sandro (J), 37' s.t. Szczesny (J), 49' s.t. Rugani (J)