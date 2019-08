In conferenza stampa ha parlato Marcelino, allenatore del Valencia: "Rodrigo via? Ora è con noi, non sappiamo quello che succederà in futuro. Posso dire che siamo una squadra con Rodrigo, un'altra senza. Ovviamente se parte gli obiettivi stagionali non possono essere gli stessi. E' un mercato difficile, con tanti giocatori supercostosi, è difficile trovare un profilo con le qualità di Rodrigo".