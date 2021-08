Il Milan scende in campo per la quarta amichevole estiva. Dopo gli impegni contro Pro Sesto, Modena e Nizza, contro il quale Giroud ha trovato il primo gol in rossonero, la squadra di Pioli sarà di scena in Spagna contro Valencia. ​In attesa dei rientri di Bennacer, insolamento perché positivo, e Kessié, si affiderà ancora una volta a Tonali, che farà reparto con Pobega. In attacco spazio al francese, con Brahim confermato trequartista. Nei prossimo giorni il Milan sosterrà altre due amichevoli: ​l'8 agosto il Real Madrid e il 14 agosto il Panathinaikos.



Valencia-Milan 0-0



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Valencia: Mamardashvili; Thierry Correia, Gabriel Paulista, Omar Alderete, José Luis Gayà; Jason, Burlamaqui, Hugo Guillamón, Cherysev; Gonçalo Guedes, Maxi Gómez.



Milan: Maignan; Conti, Tomori, Romagnoli, Ballo-Touré; Tonali, Pobega; Castillejo, Diaz, Maldini; Leao.