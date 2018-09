Il capitano del Valencia, Dani Parejo, presenta in conferenza stampa la sfida di Champions League contro la Juventus: "Grandissima squadra, è una delle favorite per la Champions. Lo ha dimostrato negli ultimi quattro anni, non so quale sia l'ordine tra Juve, Barcellona, Real Madrid e Manchester City, però sappiamo che affronteremo una grande squadra. Sensazioni in spogliatoio? Positive, c'è tanta voglia: il Valencia torna in Champions e lotteremo ogni anno per esserci. Affrontiamo un avversario complicato, una grande squadra, però giochiamo in casa e con l'affetto di tutti ci sono argomenti a sufficienza per inseguire i tre punti. Avvio di stagione complicato? Vero, non è il migliore possibile, però la verità è che molte squadre importanti della Liga stanno perdendo punti. Io e gli altri ragazzi siamo convinti che la situazione cambierà, per come ci alleniamo e per come lottiamo ogni giorno. Abbiamo una squadra fantastica a livello calcistico e personale, giocheremo con tanta voglia di vincere davanti al nostro pubblico. Rinnovo? Posso dire che sono felice e contento, la mia famiglia sta bene qui e io mi sento valorizzato da compagni, tifosi e società, voglio stare tantissimi anni qui. Sono felice qui. Ronaldo? Pensiamo alla partita, il suo ritorno in Spagna è più interessante per voi giornalisti che per noi. Negli ultimi anni in Champions ha fatto cose impressionanti, lo conosciamo benissimo e la Juve ha una squadra fortissima, in cui lui è importantissimo. La verità è che imposteremo la partita cercando di limitare le sue qualità. Sappiamo quanto sia forte e quante qualità abbia. Centenario Valencia con il Mestalla pieno? Faremo il massimo, spero che la gente si diverta. Intesa con Kondogbia? Stiamo iniziando e vogliamo fare meglio. Non mi preoccupa questo avvio, vogliamo fare un anno straordinario e portare il Valencia a lottare per stare alle spalle dei campioni".