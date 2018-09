Il Valencia è alle prese con i problemi fisici di Ezequiel Garay, che dopo aver subito una contusione al ginocchio nella prima partita di Liga contro l’Atlético Madrid non ha più sostenuto un allenamento con i compagni. Secondo Superdeporte, l'idea dello staff medico è quella di reintegrare il difensore argentino in gruppo da domani per recuperarlo in vista del 19 settembre, quando i Murciélagos debutteranno in Champions League contro la Juventus.