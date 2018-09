Cristiano Piccini, terzino del Valencia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della sfida di Champions League contro la Juventus: "Non abbiamo iniziato la stagione nel migliore dei modi, ma bisogna considerare che abbiamo tanti giocatori nuovi, dobbiamo ancora trovare la nostra dimensione. Contro Cristiano Ronaldo ho già giocato ai tempi del Betis, lo incontrai anche in ritiro con la Fiorentina scattando una foto insieme a lui. E' un atleta formidabile, che ha vinto tutto grazie al duro lavoro, e non c'è cosa più bella. In Serie A la squadra che assomiglia più al Valencia è la Roma, ma seguo sempre la Fiorentina, che è la squadra della mia città".