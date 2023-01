Il Valencia non sta vivendo il suo miglior periodo. Complice anche l’ultima sconfitta – subita per mano del Cadice – in casa per 1-0, la squadra di Gennaro Gattuso naviga nelle meste acque del centro classifica, con soli 5 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Il momento dell’ex allenatore di Milan e Napoli, tra le altre, è testimoniato dall’ultima disavventura capitatagli.



TENTATO FURTO – Una banda di rapinatori ha cercato di fare irruzione nella sua abitazione, proprio durante il match andato in scena nella scorsa giornata di Liga contro il Cadice. Secondo quanto riportato da Las Provincias, i delinquenti non sono riusciti ad impossessarsi di alcun oggetto presente in casa Gattuso. Il corretto ed ottimo funzionamento dei sistemi di sicurezza installati ha evitato che i ladri portassero a compimento il loro piano. A seguito della denuncia, la Polizia spagnola è al lavoro per individuare i responsabili.